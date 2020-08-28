В Армении подтвержден 181 случай COVID-19: выздоровели 276 человек, скончались 5

В Армении по состоянию на 28 августа всего подтверждено 43 451 случаев COVID-19, 37 264 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 052 пациента. За последние сутки проведено 1 746 тестов, а в общем счете 202 253.

Таким образом, выявлен 181 новый случай заражения, 276 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 869 летальных исходов (увеличились на 5).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчина 65 лет и женщины 53, 55, 65, 72 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациент с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 265.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян