В рамках празднования Дня Гюмри  будут сданы в эксплуатацию три образовательно- культурных центра

В рамках празднования Дня Гюмри 5 сентября в здании мэрии будут сданы в эксплуатацию 3 образовательно-культурных центра. Как сообщает «Арменпресс», центры расположены в подвальном этаже административного здания мэрии Гюмри.

Территория была отремонтирована в рамках совместной программы субсидирования мэрии Гюмри и правительства Республики Армения. Здесь разместятся Исторический музей Гюмри, Центральная библиотека им. Мкртича Армена и Гюмрийский общинный выставочный зал.

“В рамках мероприятия День Гюмри мы откроем эти три очень важных центра и объявим, что отныне они готовы принимать жителей Гюмри и всех гостей Гюмри”, - сообщила Арменпресс руководитель управления культуры и молодежи мэрии Гюмри Лилит Товмасян.

Первая выставка в выставочном зале запланирована на 5 сентября. Это персональная выставка армянского художника из Канады Георгия Касабяна. А Центральная библиотека им. Мкртича Армена, уже полностью разместилась в этом здании. Причиной переезда городской библиотеки стало аварийное состояние бывшего здания. Книги уже на полках, ожидается и новая комплектация литературой, библиотека примет читателей после 5 сентября.

В Историческом музее Гюмри еще есть чем заняться. Параллельно с установкой экспонатов в некоторых помещениях еще продолжаются строительные работы.

В музее будут представлены экспонаты, хранящиеся в Историко-культурном музее-заповеднике Кумайри в Гюмри, некоторые из которых после разрушительного землетрясения 1988 года временно хранились в ряде музеев Армении.

Арменуи Мхоян