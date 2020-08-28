Пианистка Ева Геворгян на музыкальном конкурсе в Чикаго получила Гран-При и специальный приз

Молодая талантливая пианистка, солистка Национального филармонического оркестра Армении, воспитанница программы “Еразарт” Ева Геворгян на международном музыкальном конкурсе в Чикаго (Chicago International Music Competition) получила Гран-При. Кроме того, пианистка получила и специальный приз “За лучшее исполнение произведения Фредерика Шопена”. Члены жюри конкурса, проходящего в этот раз в онлайн формате, выразили свое восхищение исполнительским мастерством и артистизмом талантливой пианистки.

Для участия в конкурсе подали заявки более 400 музыкантов из 22 стран. Фестиваль ежегодно проводится в Чикаго, США, объединяя самых талантливых музыкантов мира и способствуя их профессиональному развитию. Целью конкурса является и содействие культурному обмену и выявление молодых талантов.

“Для нас большая гордость, что Ева Геворгян одержала еще одну победу на международной арене. Талантливая пианистка всегда с честью представляет армянскую исполнительскую школу на самых престижных площадках. С радостью представлю то, что недавно Геворкян выступала с оркестром Мариинского театра под руководством великого маэстро Валерия Гергиева. Не все артисты удостаиваются такой чести”, - отмечает генеральный продюсер Национального филармонического оркестра Армении, руководитель программы “Еразарт” Арман Падарян.

Отметим также, что Ева Геворгян сейчас готовится принять участие в Международном конкурсе пианистов Фредерика Шопена, который традиционно проходит в столице Польши Варшаве. Он был отложен из-за пандемии и будет проведен в 2021 году.