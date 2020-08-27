Под председательством премьер-министра обсуждены механизмы имплементации всеобщего декларирования

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы внедрения системы всеобщего декларирования доходов физических лиц. В обсуждении приняли участие руководители заинтересованных госструктур, депутаты соответствующих комиссий НС, представители аппарата премьер-министра.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе совещания были обсуждены механизмы организации процесса всеобщего декларирования. Были затронуты эффективная модель налогообложения, виды налогооблагаемого дохода, круг декларантов, инструменты администрирования и другие вопросы. В ходе обмена мнениями были озвучены предложения и замечания.

Никол Пашинян подчеркнул важность внедрения культуры декларирования, подчеркнув, что цель этой реформы - формирование проправительственного менталитета и гражданской позиции. По итогам обсуждения премьер-министр поручил продолжить работу по разработке комплексных механизмов имплементации декларирования и представить предложения.