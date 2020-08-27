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Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".


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