Путин сообщил о готовности Лукашенко рассмотреть конституционную реформу

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Президент Белоруссии, ведь он и сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой новой конституции, но за рамки действующей конституции нельзя выходить", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1".