Грузия отреагировала на заявление Саакашвили о возвращении на родину

Власти Грузии отреагировали на заявление экс-президента Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину, передает Арменпресс со ссылкой на «Эхо Кавказа».

«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», — заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

Она напомнила, что экс-президент находится в розыске, против него вынесен ряд обвинительных приговоров. Однако они могут быть пересмотрены, пока Саакашвили будет пребывать в тюрьме, добавила Цулукиани.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина стала ему вторым домом, но настало время вернуться в Грузию.

В апреле этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Тбилиси в ответ отозвал посла из Киева для консультаций. В итоге бывший грузинский лидер возглавил исполнительный комитет украинского совета реформ. Он не раз выступал с резкой критикой грузинских властей, после чего Тбилиси требовал объяснений от Украины.