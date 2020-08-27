Начались поставки российской вакцины для пострегистрационных испытаний

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции начались в медучреждения Москвы для проведения пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы", - сказал Мурашко журналистам.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.