Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России

Дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун дебютировала в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии Forbes сразу на третьем месте — с состоянием в 700 миллионов долларов, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры остались неизменными — на первой строчке вновь президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов, на второй — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 миллиарда долларов). В рейтинге второй год подряд оказались сразу две обладательницы миллиардного состояния, отмечает издание.

Четвертое место занимает частный инвестор Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием в 600 миллионов долларов. Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге оказалась на пятом месте, журнал оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. За ней следует акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).

На седьмую строчку Forbes поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. За ней следует зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов).

Девятое место в рейтинге заняла Евгения Гурьева (400 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро". Замыкает топ-10 совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (400 миллионов долларов).

Второй новичок в рейтинге — Людмила Коган, вдова умершего в прошлом году основного акционера "Ураслиба" Владимира Когана. Она унаследовала долю мужа (81,8%) в банке, входящем в топ-30 крупнейших банков России. Журнал оценил ее состояние в 350 миллионов долларов и отдал тринадцатую строчку рейтинга.

суммарное состояние участниц установило новый рекорд в 10,7 миллиарда долларов.