Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса. Об этом сообщил заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства". Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимодействие наших стран динамично развивается, только за последние годы прошли значимые визиты как политического характера, так и делового, состоялись встречи на самом высоком уровне, представителей бизнеса, проводится ряд выставочных мероприятий, форумов, где бизнес выстраивает взаимовыгодное сотрудничество. Все это говорит о том, что Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса", - отметил заместитель председателя БелТПП.

Между странами хорошо развито межрегиональное сотрудничество: город Минск и практически все области Беларуси имеют соответствующие соглашения с Вьетнамом. "Помимо торгово-экономических отношений мы сотрудничаем в социальной и культурной сферах. Все это нацелено на расширение взаимосвязей, помогает взаимной торговле, увеличивает наш товарооборот, а он за последние годы вырос в разы. Я надеюсь, что и сегодняшнее мероприятие будет способствовать экономической интеграции Беларуси и Вьетнама", - подчеркнул Денис Мелешкин.