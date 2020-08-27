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Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин

Глава Еврокомиссии приняла отставку еврокомиссара Хогана, нарушившего карантин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приняла отставку еврокомиссара по торговле ирландца Фила Хогана, нарушившего карантин во время частной поездки в Ирландию, что вызвало большой скандал в этой стране. Как она сообщила в четверг журналистам в Брюсселе, временно функции еврокомиссара по торговле возложены на замглавы Еврокомиссии, представителя Латвии Валдиса Домбровскиса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я получила уведомление еврокомиссара по торговле о его решении уйти в отставку. Я хочу тепло поблагодарить его за работу в нынешнем и прошлом составах Еврокомиссии, - заявила фон дер Ляйен. - Мы переживаем тяжелую пандемию, в условиях которой я ожидаю от всех твердого соблюдения карантинных ограничений".

"Теперь правительство Ирландии должно назначить нового кандидата [на пост еврокомиссара]. Я прошу ирландское правительство предложить две кандидатуры - мужчину и женщину. Временно исполнять обязанности еврокомиссара по торговле будет заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис", - заключила она.

Хоган стал фигурантом крупного скандала, получившего в ирландской прессе название "Гольфгейт". Еврокомиссар принял участие в гала-ужине парламентского гольф-клуба, который состоялся 19 августа в городке Клифден в Ирландии. Мероприятие, в котором принял участие 81 человек, грубо нарушило правила карантина, связанные с проведением общественных собраний.

21 августа глава Минсельхоза Ирландии Дара Каллири, который также был гостем на мероприятии, ушел в отставку, его примеру последовал сенатор Джерри Баттимер. Позже в ирландской прессе появились сообщения о том, что до приезда в Клифден еврокомиссар совершил несколько частных поездок по стране, включая закрытое на карантин графство Килдэр.


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