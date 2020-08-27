Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем видеообращении выразил благодарность Украине как своему "второму дому", отметив, что теперь возвращается на родину, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Саакашвили, который сейчас возглавляет исполком национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Из-за его заявлений Тбилиси отозвал своего посла из Киева — власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.

"Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким", — заявил Саакашвили.

Он отметил, что за последние семь лет многое прошел и получил достаточно опыта и знаний для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок", а в том, что ошибки во время его президентства все же допускались, признался.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них заочно приговорили к тюремным срокам. Весной 2015 года он пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая этого года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ.