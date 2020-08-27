Гагик Хачатрян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитников

Суд общей юрисдикции города Ереван отклонил ходатайство о мере пресечения по делу бывшего председателя Комитета по государственным доходам и экс-министра финансов Армении Гагика Хачатряна.

Как сообщает «Арменпресс», суд меру пресечения, примененную в отношении Гагика Хачатряна, счел обоснованной и оставил ее без изменений.

Гагик Хачатрян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в присвоении денег в особо крупных размеров, в организации, подстрекательстве или содействии получению взяток в особо крупных размерах, организации служебного подлога, отмывании денег или в их подстрекательстве и содействии (ст. 6 УК Республики Армения - часть 2 статьи 308 (три эпизода), пункт 1 части 3 статьи 179 (два эпизода), пункт 1 части 3 статьи 38-179, пункт 2 части 4 статьи 311, пункт 1 части 1 статьи 314, пункт 1 части 3 статьи 38-190).

Гагик Хачатрян не признает предъявленных обвинений.