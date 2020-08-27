МИД Китая осудил введение санкций США из-за искусственных островов

Китай выступает против незаконных санкций США в адрес китайских компаний из-за участия в строительстве в Южно-Китайском море, готов принять решительные меры для защиты интересов и прав своих граждан и предприятий, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ведение строительства на своей территории является суверенным правом Китая, это не имеет ничего общего с милитаризацией. Участие китайских компаний и физических лиц в строительстве на территории своей страны разумно, законно и не заслуживает критики", - заявил дипломат.

По его словам, "у США нет причин вводить незаконные санкции в отношении китайских компаний и граждан из-за их участия в соответствующем строительстве на территории своей страны".

"Эти действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушением международного права и норм международных отношений. Китайская сторона решительно выступает против этого, мы призываем США исправить свои ошибки, немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела КНР", - подчеркнул он.

Представитель ведомства указал, что Китай примет решительные меры для защиты законных прав и интересов граждан и компаний КНР.

Ранее министерство торговли США сообщило о внесении в санкционные списки 24 китайских компании за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море. В ведомстве сообщили, что с 2013 года Китай создал в Южно-Китайском море насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на этих островах размещены системы ПВО и противокорабельные системы вооружений. Вместе с этим США ввели визовые ограничения в отношении 12 граждан Китая за вовлеченность в "милитаризацию" Южно-Китайского моря.

У Китая и ряда стран региона - Японии, Вьетнама, Филиппин - есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.