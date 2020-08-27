Президент Арцаха получил ходатайство о присвоении Арменаку Урфаняну звания Героя Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян получил от Министерства обороны ходатайство о присвоении капитану Арменаку Урфаняну, погибшему в Апрельской войне, высшего звания Героя Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

“Тогда было много разговоров о самоотверженном и патриотическом поступке Арменака Урфаняна. Оценка по достоинству его героического образа, думаю, будет лучшим решением дня празднования провозглашения Республики Арцах. С любовью и гордостью соглашусь с этим”, - написал президент Арцаха.

Герой Апрельской войны Арменак Урфанян родился в 1990 году. Учился в Военном институте имени Вазгена Саркисяна, по окончании которого уехал в Мартакерт на службу по контракту. В течение службы в Вооруженных силах Арменак Урфанян получил звание капитана, дважды был признан лучшим командиром стрелковой роты. В ночь с 1 на 2 апреля во время боевых действий в Мартакерте капитан Урфанян вместе со своим личным составом героически боролся против неравных сил противника, воодушевлял солдат, ценой жизни защищал позиции. Уничтожил инженерно-разведывательную бронетехнику противника и множество боевиков. Погиб под обстрелом танка.

Капитан Арменак Урфанян посмертно награжден медалью “За боевые заслуги” НКР, орденом Республики Армения “Боевой крест” 1-ой степени, похоронен в пантеоне “Ераблур”.