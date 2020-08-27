Капарос прокомментировал, почему Мхитарян не присоединился к сборной

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос прокомментировал, почему в сборную не был приглашен капитан сборной Генрих Мхитарян.

“Естественно, всех интересует, почему в списке отсутствует имя Генриха Мхитаряна. В телефонном разговоре со мной он отметил, что на данный момент не сможет присоединиться к сборной, поскольку последний матч (против “Севильи”) он провел 6 августа, сейчас находится в отпуске, не тренировался, и он не в хорошей форме. Генрих добавил, что в таком состоянии не сможет показать хорошую игру и пообещал в октябре обязательно присоединиться к сборной и сыграть со 100-процентной преданностью.

Я говорил и с Геворгом Казаряном. Он отметил, что у него мышечная травма, и он не участвовал в тренировках команды. Саркис Адамян также получил травму и находится на стадии восстановления. Мы решили не рисковать и не приглашать обоих футболистов на ближайшие сборы.

Мы пригласили новичков, исходя из показанной ими игры. Мы просмотрели множество матчей как на стадионах, так и на видео. Все приглашенные футболисты на данный момент являются лучшими на своих позициях и очень конкурентоспособными. Я говорил с каждым из них и знаком с их возможностями.

Мы постоянно поддерживаем связь с главным тренером сборной Армении до 21 года Антонио Флоресом и на данный момент имеем список из 60 футболистов. Решение Федерации футбола Армении о включении в стартовый состав команд двух армянских футболистов за очень короткие сроки даст свои плоды. Думаю, что, учитывая все вышеуказанные обстоятельства, опубликованный список является самым оптимальным”.

Сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем против Северной Македонии, который состоится 5-го сентября. Через 3 дня сборная Армении во втором туре примет команду Эстонии.

Подготовила Варвара Айрапетян