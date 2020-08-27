Спасатели возобновили работу на территории частично обрушившегося здания по улице Райниса

Два боевых расчета и спасательная группа Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил Спасательного управления города Еревана МЧС 27 августа в 08:00 возобновили работу на территории частично обрушившегося четырехэтажного панельного жилого дома по улице Райниса, 1.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В Национальный центр кризисного управления 26 августа в 07:18 поступил сигнал о взрыве, произошедшем, по адресу улица Райниса, 1. Взрыв произошел в результате утечки природного газа, здание частично обрушилось. Двое граждан, извлеченные из-под завалов с различными телесными повреждениями, были доставлены в университетскую больницу № 1 “Гераци”․Также было извлечено тело погибшего жителя квартиры, находящейся на 3-м этаже - Артура Георгиевича Казаряна 1962 г. р.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг).