В Армении подтверждено 203 случая COVID-19: выздоровели 262 человека, скончались 3 

В Армении по состоянию на 25 августа всего подтверждено 43 270 случаев COVID-19, 36 988 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 153 пациента. За последние сутки проведено 1 938 тестов, а в общем счете 200 507.

Таким образом, выявлено 203 новых случая заражения, 262 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 864 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались женщины 75, 98 и 80 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациент с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 265.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян