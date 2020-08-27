Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок

Вице-президент США Майк Пенс в среду согласился быть номинированным в качестве кандидата на этот пост от Республиканской партии на второй четырехлетний срок, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"С благодарностью за доверие, которое мне оказал президент Дональд Трамп, при поддержке нашей Республиканской партии и с божьей милостью я смиренно принимаю вашу номинацию баллотироваться и служить в качестве вице-президента Соединенных Штатов", - сказал Пенс, выступая на съезде Республиканской партии.

В США вице-президента выбирают в паре с президентом. Обоих кандидатов формально утверждает съезд партии, которую они представляют, а затем оба политика должны дать согласие на свое выдвижение. Президент Дональд Трамп намерен дать такое согласие в четверг в заключительный день съезда республиканцев.