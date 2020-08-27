Цены на цветные металлы - 26-08-20

ЛОНДОН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1773.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6525.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2005.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 14923.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17365.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2490.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.16% и составила 16887.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.