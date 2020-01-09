Предстоящие на 27 августа мероприятия
18:42, Август 26, 2020
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- 20:40 В правительстве обсуждены работы по стимуляции инвестиционных программ
- 20:30 С главой ереванского офиса МККК обсуждены связанные с судьбой Гургена Алавердяна вопросы
- 20:25 Тоноян обратил внимание Каспршика на видеообращение с участием армянского офицера
- 20:00 Вратари ФК «Урарту» вызваны в национальную сборную Армении
- 19:59 ФК «Урарту» проведет контрольный матч с «Арарат-Армения»
- 19:23 28-е заседание Консультативного совета руководителей консульских служб МИД СНГ состоится в Армении
- 19:14 Экономика Армении проявляет тенденции к увеличению активности: показатели
- 19:12 Президент Армении Армен Саркисян отправится в отпуск
- 18:42 Предстоящие на 27 августа мероприятия
- 18:14 Президент выразил поддержку пострадавшим в результате взрыва здания жителям
- 18:12 ЦИК Армении передал депутатский мандат Мане Тандилян Степану Степаняну
- 18:09 Мэрия предоставила жилье всем семьям, лишившимся своих квартир из-за обрушения дома
- 18:02 США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов
- 17:53 В Гюмри на МВТФ «Армия-2020» зрителям представят до 50 образцов военной техники
- 17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-08-20
- 17:47 Азиатские индексы - 26-08-20
- 17:45 Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу послабления карантинных мер
- 17:42 Израиль опроверг открытие границ для иностранных туристов
- 17:40 Президент Саркисян высоко оценил деятельность ЮНИСЕФ в Армении
- 17:26 Мэрия готова оказать помощь пострадавшим в результате обрушения здания гражданам
- 17:12 Министр обороны Армении и посол Грузии обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности
- 17:11 Арцах планирует в ближайшие пять лет расширять и развивать отношения с РФ
- 16:56 Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи
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