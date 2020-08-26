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США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов

Вашингтон ввел санкции против 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных островов в Южно-Китайском море, сообщило Министерство торговли Соединенных Штатов.

С 2013 года Пекин создал в этом районе насыпные острова площадью в общей сложности около 12 квадратных километров, на которых размещали системы ПВО и противокорабельные системы вооружений, отмечается в пресс-релизе ведомства.

У Китая и некоторых стран региона — Японии, Вьетнама, Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

 


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