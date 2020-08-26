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Азиатские индексы - 26-08-20

Азиатские индексы - 26-08-20

ТОКИО, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 23290.86 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.05% и составил 1624.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.30% и составил 3329.74 пункта, а HANG SENG вырос на 0.02% и составил 25491.79 пункта.


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