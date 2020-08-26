Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу послабления карантинных мер

Правительство Казахстана приняло решение о переходе с 31 августа ко второму этапу послабления карантинных мер, введенных для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в среду по итогам заседания межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С учетом достигнутого положительного эффекта межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность: религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий); бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись); тренажерных залов (до 5 кв. м на 1 посетителя, предварительная запись)", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 31 августа возобновят работу объекты культуры (их заполняемость не должна превышать 50%), государственные национальные природные парки и заповедники (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек), начнется движение пригородных пассажирских поездов и электричек, междугородных внутриобластных автобусов и микроавтобусов.

По данным министерства здравоохранения республики, ограничительные меры позволили снизить заражаемость коронавирусом в стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи уменьшилось в 4,2 раза.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных карантинных ограничений. Их начали поэтапно смягчать с 17 августа.