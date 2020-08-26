Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи

Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи

В районе хребта Аибга в Сочи совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека, передает Арменпресс со ссылкой на  INTERFAX.RU.

По его словам, речь идет об одном пилоте и трех пассажирах. Собеседник агентства добавил, что к вылету готовится вертолет Южного центра МЧС России.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации об аварийной посадке вертолета.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации