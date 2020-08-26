Вертолет совершил аварийную посадку в горах Сочи

В районе хребта Аибга в Сочи совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого, по предварительным данным, находились четыре человека, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, речь идет об одном пилоте и трех пассажирах. Собеседник агентства добавил, что к вылету готовится вертолет Южного центра МЧС России.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации об аварийной посадке вертолета.