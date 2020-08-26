Мятежники в Мали встретились с главой местной миссии ООН

Мятежники в Мали встретились с представителями Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), а также с рядом делегаций зарубежных стран, в том числе с послом США, следует из заявления организации и информации местных СМИ, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Специальный представитель генсекретаря ООН в Мали и глава МИНУСМА господин Махамат Аннадиф вечером во вторник в ходе встречи с Национальным комитетом для спасения народа обсудил вопрос мандата и деятельность МИНУСМА, а также текущую социально-политическую обстановку", - говорится в сообщении миссии в Twitter.

Мятеж в Мали начался 18 августа на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.