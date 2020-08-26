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Судьи присягнули в президентской резиденции

Судьи присягнули в президентской резиденции

 В резиденции президента Республики Армения Армена Саркисяна, при его участии, сегодня состоялась церемония принесения присяги судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Гегаркуникской области Ани Даниелян и судьи суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Карапета Бадаляна.

“Я уверен, что Вы прекрасно сознаете, насколько высока ответственность судьи и судебной системы перед нашим обществом. Желаю, чтобы возложенные на Вас высокие обязанности Вы выполняли с большой ответственностью”, - сказал президент.


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