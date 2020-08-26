Армия обороны никогда не целилась в население: в Степанакерте опровергли очередную ложь Азербайджана

Министерство обороны Республики Арцах опровергает сообщение Азербайджана о том, что военнослужащие АО из пулеметов и снайперских винтовок открыли огонь в направлении села Капанлы района Тертери. Арменпресс представляет сообщение пресс-службы МО Республики Арцах․

“Официальная пропаганда Азербайджана, продолжая оставаться верной своей политике, основанной на лжи и фальши, сегодня распространила сообщение о том, что военнослужащие АО якобы открыли огонь из пулеметов и снайперских винтовок в направлении села Капанлы района Тертери.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что данное сообщение является очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Более того, гражданское население и гражданские объекты для Армии обороны Арцаха никогда не являлись мишенью.

Передовые подразделения Армии обороны Арцаха продолжают соблюдать режим прекращения огня, но в случае необходимости готовы предпринять и необходимые действия”.