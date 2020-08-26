Замминистра НОКС разъяснила решение о запрете выхода учеников на перемены

Замминистра науки, образования, культуры и спорта Жанна Андреасян пояснила, почему, согласно новым общеобразовательным решениям, ученики не смогут выходить из классов

Как передает Арменпресс, об этом Андреасян говорила на пресс-конференции.

“Мы четко должны понимать, в чем причина ограничения выхода детей из классов на переменах. Причина в том, что этим по возможности снизится риск распространения инфекции в школе. Представьте ситуацию, когда на перемену в коридор выходят все дети и происходит беспорядочное общение между всеми детьми школы. В случае заражения, будет очень большая вероятность его распространения. Если мы локализуем общение детей, то сможем обеспечить непрерывность образования”, - отметила Андреасян.

По ее словам, установлено, что в случае 10 и более процентов случаев заражения школа не будет действовать в течение определенного периода времени. Замминистра подчеркнула, что эти правила вытекают из общих правил, нужно понимать, что все должны соблюдать эти правила, если хотят как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

Говоря о вызове к доске, Андреасян сказала, что есть много учителей, которые знают множество способов работы с детьми и подчеркнула, что одним из таких способов является и проведение уроков на природе, много и других видов организации учебного процесса в различных средах, когда не бывает необходимости вызова к доске.

“Думаю, что очевидно, почему вызов к доске не столь необходим. Ребенок берет кусок мела, использует, а потом приближается другой, берет тот же кусок мела и таким образом возникает дополнительный риск распространения инфекции. Между тем, в инструкции есть даже пункт, которым предлагается, чтобы дети не обменивались друг с другом вещами, например, книгой, тетрадью и ручкой, поскольку любое дополнительное подобное общение является повышением риска заражения”, - сказала Андреасян.

Она подчеркнула, что, когда речь идет о 400 000 детей, то последствия подобных нерегулированных контактов в каждой школе могут быть непредсказуемыми.

Лилит Демурян