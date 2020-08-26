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Все обвинения Азербайджана в адрес армянского офицера абсурдны: МО Армении

Все обвинения Азербайджана в адрес армянского офицера абсурдны: МО Армении

Все обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении заблудившегося военнослужащего Гургена Алавердяна, абсурдны, а возбужденный процесс - некачественная традиционная постановка. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

“Генеральная прокуратура и СНБ Азербайджана распространили совместное заявление, отметив, что в отношении заблудившегося военнослужащего Гургена Алавердяна возбуждено уголовное дело по 5 разным статьям. Все выдвинутые обвинения абсурдны, а возбужденный процесс -некачественная традиционная постановка”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь МО добавила, что МО Армении находится на постоянной связи с международными структурами и продолжает интенсивно работать вокруг сложившейся ситуации.

Министерство обороны Армении заявило, что офицер Гурген Алавердян заблудился вследствие неблагоприятных погодных условий. Были проведены поисковые работы. МО Армении распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о диверсии, согласно которому заблудившийся человек представляется как диверсант, назвало дезинформацией.


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