На месте взрыва в Ереване проводятся следственные действия

По делу взрыва в жилом доме в административном районе Канакер-Зейтун Еревана проводятся следственные действия под руководством председателя Следственного комитета Армении.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 26 августа в 07:18 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в жилом доме, расположенном по адресу Райниса 1 административного района Канакер-Зейтун, произошел взрыв.

На место происшествия выехал председатель Следственного комитета Армении Айк Григорян, по поручению которого создана следственная группа, состоящая из сотрудников отдела по расследованию тяжких преступлений и управления по особо важным поручениям Следственного управления Еревана. Работами следственной группы руководит Айк Григорян.

Двое граждан, извлеченных из-под завалов с различными телесными повреждениями, были доставлены в ереванскую университетскую больницу № 1. Был также извлечен погибший житель квартиры, находящейся на 3-м этаже - Артур Георгиевич Казарян 1962 г. р.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 279 УК Республики Армения (выпуск или сбыт товаров, не соответствующих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг).

В рамках уголовного дела в настоящее время допрашиваются жители дома, следственная группа проводит параллельные следственные действия и в университетской больнице № 1.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента проводятся крупномасштабные следственные и процессуальные действия.