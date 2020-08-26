Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

В Беларуси после протестов 25 августа задержали 51 человека

В Беларуси после протестов 25 августа задержали 51 человека

Около 16 750 человек приняли участие в  проправительственных митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Как передает Арменпресс, об этом  в среду сообщила пресс-служба МВД республики.

В МВД добавили, что численность участников оппозиционных протестных акций не превысила 4 800 граждан, 51 человек был задержан. "Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении МВД.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации