В Беларуси после протестов 25 августа задержали 51 человека

Около 16 750 человек приняли участие в проправительственных митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила пресс-служба МВД республики.

В МВД добавили, что численность участников оппозиционных протестных акций не превысила 4 800 граждан, 51 человек был задержан. "Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно", - говорится в сообщении МВД.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала с 10,12%. На этом фоне в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тысяч человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих.