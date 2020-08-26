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Плановые отключения газоснабжения в Ванадзоре и в селах Ваагнадзор, Ехегнут, Таперакан

Плановые отключения газоснабжения в Ванадзоре и в селах Ваагнадзор, Ехегнут, Таперакан

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 27-го августа с 11:00 до 13:00 будет прекращено газоснабжение потребителей 5-ой улицы, 1 и тупиков 5-ой улицы  микрорайона “Хндзорут” города Ванадзор, Лорийской области, 4-ой улицы микрорайона “Хндзорут” и улицы Сасунцинери, особняков по Ереванскому шоссе от 94 до 98  включительно. С 11:00 до 14:00 в селах Ваагнадзор и Ехегнут. С 10:00 до 16:00  села Таперакан Араратской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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