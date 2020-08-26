Футбольная федерация Армении объявляет прием в судейскую школу

Федерация футбола Армении объявляет прием в судейскую школу ФФА.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ФФА.

В результате реорганизации судейской школы Футбольная федерация Армении разработала новый формат проведения курсов. Отныне курсы будут проводиться не только в Ереване, но и в Гюмри, Ванадзоре и Арташате. Новый формат содержит судейские основы футбола и футзала.

Для участия в курсах необходимо в период с 15-го августа по 15-е сентября с. г. на электронный адрес судейской школы ФФА refereeeducation@ffa.am отправить пакет документов участника.

Подготовила Варвара Айрапетян