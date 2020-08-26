США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности

Соединенные Штаты намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в речи перед участниками предвыборного общенационального съезда правящей Республиканской партии госсекретарь США Майкл Помпео.

Выступление транслировалось в записи во вторник вечером. Записано оно было в Иерусалиме, в котором глава внешнеполитического ведомства США находился в понедельник в рамках ближневосточного турне.

"Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стала сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию", - заявил Помпео, имея в виду российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в августе минувшего года.

Кроме того, шеф американской дипломатии в очередной раз обрушился с критикой на Китай. При этом Помпео вновь обвинил власти в Пекине в том, что те якобы не приняли адекватных мер для предотвращения распространения нового коронавируса. Между тем, кандидат в президенты США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах Дональд Трамп решительно отстаивает американские интересы в отношениях с КНР, убежден Помпео. "Он (Трамп - прим. ТАСС) обнажил <...> агрессию Коммунистической партии Китая. Президент привлек Китай к ответственности за укрывательство китайского вируса, распространение им смерти и экономического разрушения в Америке и во всем мире. И он (Трамп - прим. ТАСС) не остановится, пока справедливость не восторжествует", - сказал Помпео. По его словам, Вашингтон будет добиваться того, чтобы "шпионы Коммунистической партии Китая, выдающие себя за дипломатов в Америке, были заключены в тюрьму или высланы на родину". Администрация США, напомнил госсекретарь, пересмотрела "смехотворно несправедливые" для Вашингтона торговые договоренности с Пекином, которые ранее "пробили дыру" в американской экономике.

РекС точки зрения Помпео, Трамп, ставший главой администрации США в январе 2017 года и добивающийся переизбрания, реализовал "дерзкие инициативы практически во всех частях света". "Америка защищена лучше, поскольку президент Трамп претворил в жизнь свою концепцию "Америка - на первом месте". Это, возможно, и не сделало его самым популярным [человеком] в любой столице другой страны. Однако это сработало [в интересах американцев]", - полагает Помпео.

Очередные президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Противником республиканца Трампа на них будет демократ Джозеф Байден.