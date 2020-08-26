Генеральный прокурор Армении произвел кадровые назначения

Приказом генерального прокурора Армении Артура Давтяна от 26 августа прокурор Котайкской области, советник юстиции первого класса Севак Ованнисян переведен и назначен на должность прокурора города Еревана.

Как сообщили Арменпресс в генпрокуратуре, другим приказом генпрокурора Армении старший прокурор генпрокуратуры Армении, советник юстиции первого класса Петрос Петросян переведен и назначен на должность прокурора Котайкской области.