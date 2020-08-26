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Генеральный прокурор Армении произвел кадровые назначения

Генеральный прокурор Армении произвел кадровые назначения

Приказом генерального прокурора Армении Артура Давтяна от 26 августа прокурор Котайкской области, советник юстиции первого класса Севак Ованнисян переведен и назначен на должность прокурора города Еревана.

Как сообщили Арменпресс в генпрокуратуре, другим приказом генпрокурора Армении старший прокурор генпрокуратуры Армении, советник юстиции первого класса Петрос Петросян переведен и назначен на должность прокурора Котайкской области.


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