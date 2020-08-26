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Эдмон Заргарян освобожден от должности пресс-секретаря министра по чрезвычайным ситуациям

Эдмон Заргарян освобожден от должности пресс-секретаря министра по чрезвычайным ситуациям

Эдмон Заргарян освобожден от должности пресс-секретаря Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как передает Арменпресс, об этом Заргарян написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые коллеги, приказом министра по ЧС я освобожден от должности пресс-секретаря министра. Сообщаю, что пресс-секретаря силой закона назначает и освобождает министр. Феликс Цолакян воспользовался возможностью, предоставляемой законом”, - написал Заргарян.

Эдмон Заргарян поблагодарил своих коллег за сотрудничество и пожелал им плодотворной деятельности.


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