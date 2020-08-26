Капитан “Манчестер Юнайтед” приговорен к условному заключению
11:49, 26 Август, 2020
Капитан “Манчестер Юнайтед” Гарри Магуайр приговорен судом к 12 месяцам условного лишения свободы.
Как передает Арменпресс, об этом пишут СМИ Великобритании. Суд признал Магуайра виновным в насильственных действиях в отношении полицейских в Греции, в неподчинении их требованиям и попытке подкупа. Он был приговорен к 12 месяцам и 10 дням условно, но получил право покинуть Грецию.
Чемпионат Англии по футболу возобновится в сентябре. Команды сейчас находятся на отдыхе.
Подготовила Варвара Айрапетян
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