Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваге Джилавян назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды. Решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Ваге Джилавяна временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды, освободив его от должности и. о. первого заместителя министра окружающей среды”, - отмечается в решении премьера.

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 21 апреля 2020 г. Ваге Джилавян был назначен первым заместителем министра окружающей среды.