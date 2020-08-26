Время в Ереване: 11:07:36,   26 Август

Ваге Джилавян назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды

Ваге Джилавян назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды

 Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ваге Джилавян назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды. Решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 9 Закона Республики Армения “Об общественной службе”, назначить Ваге Джилавяна временно исполняющим обязанности заместителя министра окружающей среды, освободив его от должности и. о. первого заместителя министра окружающей среды”, - отмечается в решении премьера.

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 21 апреля 2020 г. Ваге Джилавян был назначен первым заместителем министра окружающей среды.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации