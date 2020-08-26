Армен Саркисян встретился с руководителями компаний сферы туризма

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с руководителями ряда компаний сферы туризма.

Отметив, что это его вторая расширенная встреча с представителями сферы туризма, президент Саркисян предложил провести ее в более деловой атмосфере, обсудив возможности четкого содействия со стороны президента республики и президентского института.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, руководители компаний сферы туризма представили ряд проблем, в частности, коснулись возможных шагов, направленных на восстановление этой перспективной сферы, имеющей большой потенциал в нашей стране. Коснулись и необходимости государственного содействия, отметив, что после предыдущей встречи с президентом в этом направлении уже были предприняты определенные шаги. Было отмечено и значение четкой информации о регулировках, обусловленных нынешней ситуацией.

Президент Саркисян сказал, что информация о ситуации, о стране и о конкретных сферах имеет очень важное значение. С этой точки зрения ситуация была бы яснее, если бы туристические компании имели свои представительства за рубежом, получали бы из первых рук информацию и передавали партнерам.

Рассматривая зарубежный туристический рынок, президент Саркисян счел важным и концентрацию на местном рынке. “Одним из Ваших направлений должен стать внутренний рынок, и Вы должны содействовать развитию внутреннего туризма. Основную поддержку Вашему развитию я вижу в том, чтобы Вы могли диктовать определенные условия и требования правильной организации работы, качества услуг, обеспечения необходимой гигиены. В течение последних двух недель я довольно часто бывал в разных областях, общался с людьми. Я заметил, что люди думают, что даже одну или две комнаты маленького домика можно сдавать в аренду, и это может стать дополнительным источником дохода. Тем более, что не в каждом селе есть небольшая гостиница, таких инфраструктур нет”, - сказал президент. Говоря о содействии со стороны президентского института, президент Саркисян, в частности, предложил создать рабочую группу и четко сформулировать основные направления ее деятельности. “Мы можем попытаться помочь Вам участием международного присутствия и выставок в международных структурах или на форумах. Люди должны знать страну, знать, что такое Армения и чего можно ожидать от Армении”, - отметил президент республики.

Армен Саркисян коснулся и ряда программ и международных мероприятий, организуемых в Армении по инициативе президентского института, которые также будут способствовать развитию туризма и узнаваемости нашей страны. “Мы готовы сотрудничать с Вами в рамках каждой программы. Каждая из них в каком-то смысле связана с туризмом. Первая программа - ATOM. Это программа развития искусственного интеллекта в Армении. Кроме создания города искусственного интеллекта и совместных предприятий, сотрудничества с крупными компаниями, что само по себе связано с имиджем страны, она содержит в себе и ряд программ. Одна из них -Армянский саммит мыслей. Здесь мы вновь готовы привлечь Вас в качестве партнеров. Рабочая группа может напрямую работать с нами. Приглашение отправляется около 3 000 человек, из которых мы выбираем 300. То есть, информация поступает 3 000 человек.

Другая программа - STARMUS. Думаю, что с сегодняшнего дня мы можем начать сотрудничать. Это мероприятия, которые могут помочь туризму. Многие гости приезжают с семьями, раскрывают для себя Армению, налаживают связи.

Следующая программа - Армянский парк. Это чисто армянская программа, вокруг которой мы думаем, что сплотится весь армянский народ - от диаспоры до Арцаха и Армении. В рамках и этой программы мы намерены сотрудничать с Вами.

Другая программа - Парк Гюрджиева, то есть культурный туризм.

Во всех этих инициативах мы готовы сотрудничать с Вами и содействовать Вам. Мы готовы быть Вашим партнером, чтобы, наконец, в нашей стране была бы маркетинговая программа общего видения, и делались бы шаги.

Очень важно, чтобы мы с Вашей помощью подумали, каковы те простые мысли, идеи, лозунги, которые дают представление об Армении. Вы это знаете лучше всех, потому что общаетесь с иностранцами, знаете, что их впечатляет, что остается в их памяти после отъезда из Армении.

Хочу заверить, что мы всегда готовы поддержать Вас не только потому, что сегодня трудные времена, но и потому, что в каком-то смысле Вы авангард нашей страны, то есть, и через Вас познают страну”.

Обо всем этом говорил президент на встрече с руководителями ряда компаний сферы туризма.