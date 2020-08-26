Цены на цветные металлы - 25-08-20

ЛОНДОН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.14% и составила 1773.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.53% и составила 6525.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.13% и составила 2005.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.11% и составила 14923.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.93% и составила 17365.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.38% и составила 2490.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17086.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.