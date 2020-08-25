Швейцарский пилот впервые в мире прыгнул с самолета на солнечных батареях

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершил первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Swissinfo.ch.

На борту находились два пилота — летчик-испытатель Мигель Итурменди и Рафаэль Домжан.

Самолет взлетел с аэродрома швейцарского города Пайерн, набрал высоту около 1 538 метров и развил крейсерскую скорость почти в 100 километров в час.

Рафаэль Домжан выпрыгнул, смог вовремя, в штатном порядке открыть парашют и вернуться на аэродром в Пайерне. Пилот установил сразу два рекорда: первый прыжок с электрического самолета, и первое "солнечное" свободное падение.

На аэродроме его приветствовал швейцарский пилот Бертран Пиккар, который в 2016 году совершил кругосветное путешествие на самолете на солнечных батареях.

Этот лайнер длиной 8,5 метров и размахом крыльев в 24,8 метра весит 450 килограммов. Площадь солнечных батарей занимает 22 квадратных метра. Его первый полет состоялся в 2017 году.

Цель инженеров проекта — вывести самолет в стратосферу на высоту в 25 километров. В мае 2020 года он уже поднялся почти на восемь километров.