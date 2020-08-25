Сборная Армении до 17 лет проведет сбор
Сборная Армении (до 17 лет) с 28 по 30 августа проведет сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер команды Агван Айвазян пригласил на сбор следующих футболистов.
Вратари:
Гор Матинян - «Академия»
Мигран Оганесян - «Гандзасар-Капан»
Ашот Никогосян - «Пюник»
Защитники:
Микаел Казарян - «Арарат-Армения»
Ара Золакян - «Урарту»
Армен Саргсян - «Академия»
Мгер Канканян - «Академия»
Эрик Амирханян - «Академия»
Ваник Петросян - «Академия»
Айк Симонян - «Арарат-Армения»
Ашот Микаелян - «Пюник»
Полузащитники:
Геворг Григорян - «Урарту»
Оганес Киракосян - «Академия»
Нарек Хачатрян - «Академия»
Эрик Папикян - «Академия»
Оганес Артенян - «Ширак»
Эдгар Пилоян - «Академия»
Сергей Манукян - «Ширак»
Артур Исраелян - «Академия»
Левон Петросян - «Пюник»
Гамлет Саргсян - «Академия».
Нападающие:
Сурен Апресян - «Арарат-Армения»
Карен Давтян - «Академия»
Мисак Акопян - «Академия».
В последний день сбора, 30 августа, в 11:00 сборная Армении (до 17 лет) проведет товарищеский матч с ФК «Севан».
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