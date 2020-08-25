Сборная Армении до 17 лет проведет сбор

Сборная Армении (до 17 лет) с 28 по 30 августа проведет сбор в Техническом центре ФФА/Академии футбола. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, главный тренер команды Агван Айвазян пригласил на сбор следующих футболистов.

Вратари:

Гор Матинян - «Академия»

Мигран Оганесян - «Гандзасар-Капан»

Ашот Никогосян - «Пюник»

Защитники:

Микаел Казарян - «Арарат-Армения»

Ара Золакян - «Урарту»

Армен Саргсян - «Академия»

Мгер Канканян - «Академия»

Эрик Амирханян - «Академия»

Ваник Петросян - «Академия»

Айк Симонян - «Арарат-Армения»

Ашот Микаелян - «Пюник»

Полузащитники:

Геворг Григорян - «Урарту»

Оганес Киракосян - «Академия»

Нарек Хачатрян - «Академия»

Эрик Папикян - «Академия»

Оганес Артенян - «Ширак»

Эдгар Пилоян - «Академия»

Сергей Манукян - «Ширак»

Артур Исраелян - «Академия»

Левон Петросян - «Пюник»

Гамлет Саргсян - «Академия».

Нападающие:

Сурен Апресян - «Арарат-Армения»

Карен Давтян - «Академия»

Мисак Акопян - «Академия».

В последний день сбора, 30 августа, в 11:00 сборная Армении (до 17 лет) проведет товарищеский матч с ФК «Севан».