Предстоящие на 26 августа мероприятия
20:37, Август 25, 2020
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:25 Армянская судейская бригада обслужит квалификационный матч Лиги Европы
- 21:17 Сборная Армении до 17 лет проведет сбор
- 20:37 Предстоящие на 26 августа мероприятия
- 20:11 Правительство выдвинуло новую кандидатуру на должность члена КС
- 19:35 Председатель НС Армении направил соболезнования спикеру парламента Грузии
- 19:32 COVID-19. В Индии за сутки выявлено более 29 тыс новых случаев: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ
- 19:18 В Испании власти призывают граждан соблюдать добровольную самоизоляцию
- 19:13 Армения присоединилась к заявлению Международного альянса за свободу вероисповедания о COVID-19
- 18:55 На аэродроме “Эребуни” состоится день открытых дверей
- 18:27 «Аэрофлот» возобновляет рейсы два раза в неделю из Еревана
- 18:22 Предстоящие на 26 августа мероприятия
- 18:02 SANA: Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
- 17:56 Сирийские и российские военные провели операцию против боевиков
- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-08-20
- 17:40 Азиатские индексы выросли - 25-08-20
- 17:31 Бельгия проинформировала о завершении внутренних процедур по ратификации Соглашения Армения-ЕС
- 17:12 В Армении стартовал этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира»
- 17:02 Совет безопасности Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки
- 16:59 В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи
- 16:49 На детской железной дороге не целесообразно проводить какие-либо работы по застройке: Акоп Карапетян
- 16:33 Армянская АЭС подключена к энергосистеме Армении
- 16:21 Латвийское СМИ представило топ-7 достопримечательностей Армении
- 16:05 Пресс-секретарь Тимошенко рассказала, что состояние политика остается тяжелым
- 16:01 Forbes назвал богатейшие семьи России
- 15:55 Рейсы из Риги в Ереван возобновятся в мае 2021 года: посол Армении в Латвии
09:45, 20.08.2020
Просмотрели 3083 раз Араз Озбилиз об открытии Футбольной академии в Армении
11:09, 22.08.2020
Просмотрели 2168 раз Ушел из жизни бизнесмен Михаил Багдасаров
21:01, 21.08.2020
Просмотрели 2014 раз В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии COVID-19
21:32, 19.08.2020
Просмотрели 1912 раз В Армении прошли испытания нового ударного БПЛА армянского производства
15:53, 18.08.2020
Просмотрели 1586 раз Турецкие альпинисты превратили гору Арарат в мусорную свалку