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Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Антонио Бандерас вылечился от коронавируса

Актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса COVID-19. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил он сам в соцсетях.

О своем заражении актер рассказал 10 августа, в день своего 60-летия.

"После 21 дисциплинированного соблюдения карантина могу сказать, что преодолел инфекцию COVID-19. Я выздоровел. Мои мысли с теми, кто этого не смог сделать, и теми, кому было хуже, чем мне. Держитесь все, кто сейчас борется", - написал актер на своей странице в Facebook.

Бандерас – один из самых известных актеров Испании, он неоднократно удостаивался различных наград в области кинематографии, в том числе призов Каннского кинофестиваля и премии "Гойя".


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