На аэродроме “Эребуни” состоится день открытых дверей
В рамках международного военно-технического форума “Армия 2020” на аэродроме “Эребуни” в Ереване 28 августа, в 11:00, состоится день открытых дверей.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства РФ в Армении в Facebook, планируется проведение авиашоу и наземный показ авиационной техники.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.
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