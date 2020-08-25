На аэродроме “Эребуни” состоится день открытых дверей

В рамках международного военно-технического форума “Армия 2020” на аэродроме “Эребуни” в Ереване 28 августа, в 11:00, состоится день открытых дверей.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства РФ в Армении в Facebook, планируется проведение авиашоу и наземный показ авиационной техники.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.