Время в Ереване: 11:07:36,   25 Август

На аэродроме “Эребуни” состоится день открытых дверей

На аэродроме “Эребуни” состоится день открытых дверей

В рамках международного военно-технического форума “Армия 2020” на аэродроме “Эребуни” в Ереване 28 августа, в 11:00, состоится день открытых дверей.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства РФ в Армении в Facebook, планируется проведение авиашоу и наземный показ авиационной техники.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации