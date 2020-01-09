Предстоящие на 27 августа мероприятия
18:22, Август 25, 2020
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- 18:22 Предстоящие на 27 августа мероприятия
- 18:02 SANA: Асад поручил сформировать новое правительство Сирии
- 17:56 Сирийские и российские военные провели операцию против боевиков
- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-08-20
- 17:40 Азиатские индексы выросли - 25-08-20
- 17:31 Бельгия проинформировала о завершении внутренних процедур по ратификации Соглашения Армения-ЕС
- 17:12 В Армении стартовал этап «Профессионал» международного конкурса «Воин мира»
- 17:02 Совет безопасности Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки
- 16:59 В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи
- 16:49 На детской железной дороге не целесообразно проводить какие-либо работы по застройке: Акоп Карапетян
- 16:33 Армянская АЭС подключена к энергосистеме Армении
- 16:21 Латвийское СМИ представило топ-7 достопримечательностей Армении
- 16:05 Пресс-секретарь Тимошенко рассказала, что состояние политика остается тяжелым
- 16:01 Forbes назвал богатейшие семьи России
- 15:55 Рейсы из Риги в Ереван возобновятся в мае 2021 года: посол Армении в Латвии
- 15:39 Гуманитарная миссия Армении передала медцентрам Алеппо около 2 тонн медицинских принадлежностей
- 15:32 Грета Тунберг возвращается в школу после годичного перерыва
- 15:28 В Совете попечителей ЕГУ новый председатель и секретарь
- 15:27 Мнацаканян выразил соболезнование своему грузинскому коллеге в связи с ДТП в Душете
- 15:07 Министерство здравоохранения за пять месяцев на борьбу с Covid-19 потратило около 9,4 млрд драмов
- 14:45 Министр НОКС представил сотрудникам Национальной библиотеки Армении нового директора
- 14:40 Саперы на территории бывших военных складов в Балаовите обнаружили 7 неразорвавшихся снарядов
- 14:37 Камерный оркестр выступил в рамках Международного музыкального фестиваля “Опус-5”
- 14:28 Арсен Торосян с 31 августа по 18 сентября будет находиться в отпуске
- 14:27 Ucom предлагает приобрести детский смартфон-часы uKid всего за 24 900 драмов
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