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SANA: Асад поручил сформировать новое правительство Сирии

SANA: Асад поручил сформировать новое правительство Сирии

Президент Сирии Башар Асад дал поручение Хусейну Арнусу, выполнявшему с 11 июня обязанности главы кабинета министров страны, сформировать новое правительство. Об этом сообщило во вторник сирийское государственное агентство SANA, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент Асад издал указ под номером 210, в соответствии с которым поручил Хусейну Арнусу сформировать новый кабинет министров Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении агентства.


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