Совет безопасности Белоруссии принял постановление о мерах по стабилизации обстановки в стране. Соответствующий документ зарегистрирован во вторник на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Текст самого постановления пока не опубликован.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов. Вскоре она выехала в соседнюю Литву, где находится в настоящее время. Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.