В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи

Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что гости смогут отправиться в музеи и к археологическим памятникам, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. Также с 1 сентября снимаются все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября будут возобновлены круизы по Нилу.

Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа были закрыты, отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон. По неофициальной информации, причиной таких ограничений стала вспышка коронавируса в Каире.

На прошлой неделе всех прибывающих в страну обязали предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Предполагается, что на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой 50 процентов. Так, Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи – не более 100, пирамиды – не более 15.

Определены и новые правила обслуживания тургрупп: число экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.

Кроме того, чтобы стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов.