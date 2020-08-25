Армянская АЭС подключена к энергосистеме Армении

Турбогенераторы №3 и 4 второго энергоблока Армянской АЭС после планово-предупредительного ремонта (ППР-2020) вышли на энергетический уровень и подключены к единой энергосистеме Армении. В рамках ППР были завершены работы в реакторном и турбинном цехах, а также в цехе централизованного ремонта. Проведено инструментальное обследование приводов систем управления и защиты реактора, а также проверка приборов для неразрушающего контроля металла. Выполненные работы позволили существенно повысить уровень безопасности и надежности эксплуатации энергоблока. ППР на Армянской АЭС завершен с опережением графика – на 12 дней раньше предусмотренного срока. Это стало возможным благодаря четкой организации процесса, нацеленности персонала Армянской АЭС на результат, а также взаимопониманию и эффективным деловым отношениям с привлеченными организациями, сложившимися за время плодотворной совместной работы. Генподрядчиком по выполнению работ в рамках ППР и модернизации оборудования Армянской АЭС выступает АО «Русатом Сервис» - специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Уже пятый год Армянская АЭС совмещает планово-предупредительный ремонт с реализацией Программы продления срока эксплуатации станции, поскольку большая часть мероприятий в этом направлении технологически доступна только на остановленном энергоблоке. После завершения планово-предупредительного ремонта будут продолжены работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №2 Армянской АЭС.